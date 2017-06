Cees Engel stapt naar rechter om Fort Oranje terug te krijgen

RIJSBERGEN - Eigenaar van Fort Oranje Cees Engel stapt naar de rechter om de camping in Rijsbergen terug te krijgen. Dat zegt zijn juridisch adviseur Jeroen Pols tegen BN De Stem. De gemeente Zundert beheert de camping nu en zette Engel en zijn personeel van de camping

Dat gebeurde afgelopen vrijdag. De gemeente nam het beheer van de camping per direct over van Engel.



Dat deed de gemeente omdat de eigenaar een dag eerder aankondigde de camping per 3 juli al te willen sluiten. Om de bewoners niet in de problemen te laten komen, zette ze Engel en zijn staf per direct van de camping.



Gebiedsverbod

Volgens BN De Stem kregen negen mensen een gebiedsverbod voor de camping of delen ervan. Één van hen is juridisch adviseur Jeroen Pols. "Omdat ik een ernstig gevaar voor de openbare orde zou zijn en er daarom niet meer op mag. Een lachtertje!



Ook tegen dat besluit komt een kort geding verzekert de jurist.