Dansgroep The Fire: 'Steeds checken we de video: hebben we echt Holland's Got Talent gewonnen?'

EINDHOVEN - De jongens en meiden van dansgroep The Fire zijn nog steeds 'in shock'. "We kijken keer op keer de video terug: is het echt zo dat we Holland's Got Talent hebben gewonnen, hebben ze geen fout gemaakt? Dit hadden we totaal niet verwacht", vertelt Carlton Marks-Walden namens de groep.

De dansgroep won vrijdag tijdens de finale. The Fire versloeg negen andere finalisten en gaat naar huis met 25.000 euro. "En dan te bedenken dat de vakjury ons in de halve finale had weggestuurd. Gelukkig kregen wij een wild card van het publiek. We hebben gewonnen dankzij een spek- en bonenkans."



In drie dagen moest de dansgroep een nieuwe act uit de grond stampen. "Alle tijd is opgegaan aan de show. We trainden elke dag."



En nu?

Eerst gewoon naar school, die netjes afmaken voor de vakantie begint. "Maar we kunnen geboekt worden."



Let's dance

En later?

Humberto Tan heeft ze uitgenodigd om in november deel te nemen aan Let's Dance in de Ziggo Dome. "Daar hadden we eerder niet van kunnen dromen. In een week tijd gaat het: Boem!"



Nu beginnen de dansers voorzichtig te dromen. De meiden zouden wel eens willen optreden met Beyoncé of Rihanna. De jongens zien zich eerder bij Chris Brown op het podium staan.



Overigens waren de nummer twee en de nummer drie ook Brabanders: danser Dabiël Stosic uit Deurne en de rocktieners van de Black Swords uit Bladel, Hoogeloon en Hapert.