De volgende uitdaging voor Maarten van der Weijden? 'Elfstedentocht zwemmen iets te ver'

EINDHOVEN/WASPIK - Zwemmer Maarten van der Weijden is zijn stem vrijwel kwijt na de enorme inspanning die hij dit weekeinde deed. Hij zwom zo'n tachtig kilometer van Amsterdam naar Rotterdam. Een nieuw doel heeft de ‘marathonman’ zich nog niet gesteld, zo blijkt maandagochtend in het programma Wakker! van Omroep Brabant. Of het mogelijk is de Elfstedentocht te zwemmen? "Een mooie gedachte. Maar dat is wel iets te ver", zegt hij.

Het idee van de Elfstedentocht werd geopperd in het Friesch Dagblad.



De Elfstedentocht wordt het dus niet voor de zwemmer. Maar niks doen, is er wat hem betreft niet bij. "Dat wordt heel snel saai." Over een volgend doel denkt de zwemmer uit Waspik dan ook alweer na."Uitdagingen stellen en zwemmen, passen nu eenmaal bij mij."

Vooral genoten

Van der Weijden vertelt met gebroken stem dat hij vooral heeft genoten van de tocht. Terwijl het toch echt loodzwaar was. "Het landschap en het leven ervaren. Dat is echt genieten. Nederland ziet er vanaf het water zo anders uit. Je krijgt dingen mee die je anders niet ziet."



Als hoogtepunt noemt hij de doorkomst in Oude Wetering. Hier hadden de inwoners zijn komst aangegrepen om een waar dorpsfeest te organiseren. "Het was midden in de nacht toen ik daar aankwam. En heel het dorp was uitgelopen."



'Tijd om om me heen te kijken'

Dit avontuur was volgens de zwemkampioen heel anders dan de wereldrecordpoging die hij ongeveer een maand geleden deed in het zwembad. Hij zwom toen 24 uur baantjes en wilde in die tijd verder zwemmen dan iemand ooit had gedaan.



"Een heel ambitieus doel. Nu zwom ik meer vanuit berusting. Waardoor ik veel meer tijd had om om me heen te kijken", vergelijkt hij.