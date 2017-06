Vermiste Theo Werkhoven (70) uit Geldrop weer terecht

GELDROP - Een dag nadat hij als vermist werd opgegeven is Theo Werkhoven uit Geldrop weer terecht. De 70-jarige demente man verdween zondagmiddag.

Hij was voor het laatst gezien rond halfdrie bij het Grote Bos in Geldrop. De politie en familie zochten met man en macht. Er werd direct een foto van Werkhoven verspreid.



Maandagochtend meldde de politie dat de man weer terecht is. Waar hij is gevonden is niet bekend gemaakt. De politie bedankt iedereen die heeft helpen zoeken.