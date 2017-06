Van puber tot pensionado als conciërge aan dezelfde school: 'Leerlingen hebben nog steeds respect'

HELMOND - Toen hij als 17-jarig jochie begon was hij het jongste personeelslid van de school. Maar liefst 47 jaar hield Joop van de Kimmenade het vol als conciërge van het Carolus Borromeus College in Helmond. Zijn geheim? “De mensen nemen zoals ze zijn. Dan heb je overal plezier in.”

Maandag werd Van de Kimmenade in het zonnetje gezet. Zo’n duizend leerlingen wachtten hem op op de parkeerplaats van de school. Aan het eind van de erehaag onthulde de conciërge z’n eigen straatnaambordje. Het schoolplein heet vanaf nu het Joop van de Kimmenadeplein.



Ook in het weekend aan het werk

Joop is een bescheiden man. Maar vooral ook een man die ontzettend hard werkt. Ook in het weekend komt hij regelmatig naar school om nog wat kopieeropdrachten weg te werken.



In 47 jaar zag hij een hoop veranderen op het Carolus Borromeus. “De leerlingen zijn mondiger geworden. Maar ze hebben nog steeds respect voor de conciërges.”



In 1970 begon Van de Kimmenade als terreinknecht, om de toenmalige sportvelden van het Carolus Borromeus te onderhouden. Later werd hij conciërge en dat bleef hij tot nu.Echt stoppen doet Joop trouwens pas over een paar weken. Want tot het einde van het schooljaar moet er nog een hoop gebeuren. “De toetsweek komt er weer aan. Dus dat betekent heel veel toetsen kopiëren.”