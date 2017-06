Vakantie voorbij voor NAC, trainer Stijn Vreven begint met vier nieuwelingen aan voorbereiding

ZUNDERT - Een maand geleden stonden ze nog feest te vieren op het bordes van het stadhuis in Breda; deze maandagmorgen staan ze in Zundert alweer op het trainingsveld. Voor de selectie van NAC is de vakantie voorbij.

Onder leiding van trainer Stijn Vreven begint ze aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In de eredivisie. De uitbundig gevierde promotie werd bereikt via de playoffs. Onder meer eredivisieclub NEC werd uitgeschakeld.



Vier nieuwelingen

Vreven mist op de eerste trainingsdag uiteraard de naar FC Utrecht vertrokken Cyriel Dessers, maar de Belgische oefenmeester kan wel vier nieuwelingen begroeten: Nigel Bertrams, de keeper die tot vorig seizoen onder contract stond bij Willem II, en de drie huurlingen van het Engelse Manchester City.



Op de training kwamen fans van de Bredase club een oude bekende tegen: Danny Buijs. Hij keert echter niet als voetballer terug bij Breda. De trainer van Kozakken Boys (Werkendam) gaat een jaar stage lopen bij NAC in verband met zijn cursus coach betaald voetbal. De KNVB had Buijs aanvankelijk geweigerd voor deze opleiding NAC is niet de eerste Brabantse betaald-voetbalclub waarvoor de bal gaat rollen. Willem II beet zondag al de spits af. Met een uitgedunde spelersgroep . De ploeg van trainer Erwin van de Looi speelt zaterdag haar eerste oefenwedstrijd en bij traditie is een combinatieteam van spelers uit Diessen de tegenstander. PSV hervat de trainingen volgende week maandag en heeft op 8 juli zijn eerste duel op de rol staan. Direct gaat het om een prijs, de Mandemakers Cup . De Eindhovense formatie neemt het dan op tegen Jupiler-Leagueclub RKC Waalwijk. De traditionele Lichtstadderby , tegen buurman FC Eindhoven, wordt dit jaar niet gespeeld.