'Onovertroffen sfeer en unieke vibe', Festival Mundial trekt 20.000 bezoekers

TILBURG - De dertigste editie van Festival Mundial in Tilburg trok afgelopen weekend 20.000 bezoekers. De organisatie spreekt van een 'enorm succes'.

"Het is altijd afwachten of de dingen die je bedenkt ook zo tof worden in het echt", reageert festivaldirecteur Patrick Kokx. "Maar dat was zeker het geval."



Broederliefde

Tijdens het evenement in de Tilburgse Spoorzone traden verspreid over negen podia onder anderen Rilan & The Bombardiers, Honne, TenTemPiés en Skip & Die op en kon er gedanst worden bij Zoete Zin, Archy en Gaande. Broederliefde verzorgde dit jaar het verrassingsoptreden.



Kokx noemt Mundial 2017 'een fantastisch feest met het echte Mundial-gevoel'. "Er hing een onovertroffen sfeer en een unieke vibe. Het is ons gelukt een nieuw publiek te bereiken en toch het oude gevoel te behouden. Jong en oud liep met een glimlach op het gezicht rond. Het was een geweldig weekend."