Hoe houden we het droog? Minister komt kijken naar aanpak wateroverlast Boxmeer

BOXMEER - Minister Schultz Van Haegen en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu zijn maandag in Boxmeer om te praten over de gevolgen van de klimaatverandering. Ze gaan in gesprek met Brabantse en Limburgse bestuurders over wat zij kunnen doen om deze gevolgen te beperken. Vooral wateroverlast staat hoog op de agenda.

Een jaar geleden zorgden zware buien in onder meer Boxmeer namelijk nog voor enorme wateroverlast.



De minister en staatssecretaris krijgen tijdens hun bezoek onder meer uitleg over hoe gemeenten in de regio Land van Cuijk omgaan met de klimaatverandering. En welke maatregelen zij nemen om deze gevolgen te beperken.



Geïnteresseerd, maar kritisch

De bewindslieden zijn volgens onze verslaggever die in Boxmeer is geïnteresseerd, maar kritisch. Ze vragen zich bijvoorbeeld af waarom Den Haag moet meebetalen aan maatregelen om wateroverlast tegen te gaan.



Dit is volgens de minister en staatssecretaris namelijk een zaak van lokale bestuurders.