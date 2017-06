Tini Ruijs gaat jeugdteam Willem II trainen

TILBURG - Tini Ruijs kan het niet laten. De trainer uit Cuijk gaat per direct aan de slag bij Willem II onder 19 jaar. Ruijs was vorig seizoen enkele maanden assistent-trainer bij Jupiler-Leagueclub Fortuna Sittard.

Het betekende zijn terugkeer in het betaald voetbal nadat hij eind 2013 was belaagd door fans van MVV Maastricht, waar hij toen hoofdtrainer was. Dit gebeurde na de bekerwedstrijd tegen JVC ’31, de club uit zijn woonplaats Cuijk.



Profdebuut bij NEC

De 60-jarige Ruijs maakte bij NEC zijn debuut in het profvoetbal. Daarna kwam hij onder meer uit voor het toenmalige Fortuna SC.



Als hoofdtrainer was Ruijs actief bij MVV, maar ook bij Fortuna Sittard en de amateurs van SV Meerssen. Verder was hij bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Ruijs trainde ook jeugdteams van Roda JC en Fortuna Sittard.