8000 luiers voor gezinnen die daar zelf geen geld voor hebben: 'Beter dan een natte romper'

BREDA - Stichting Beschermde Wieg geeft zaterdag achtduizend luiers weg aan Bredase gezinnen met een baby die daar zelf geen geld voor hebben.

Vrijwilligers van de stichting willen een lans breken voor gezinnen die onder de armoedegrens leven. "Al vaak hebben vrijwilligers een baby in hun armen gehad met een natte romper, omdat de ouders geen geld hadden voor luiers", vertelt een woordvoerder.



"De voedselbank helpt deze gezinnen met voeding, maar er is geen enkele instantie die helpt met kostbare luiers. De Beschermde Wieg wil hierin verandering aanbrengen."



Gulle gever

De stichting werkt samen met Stichting Babyspullen. De luiers zijn geschonken door iemand die anoniem wil blijven. Eerder startte Beschermde Wieg met een proef in Dordrecht. Die bleek zo succevol dat de de luieractie naar andere steden is uitgerold, waaronder Breda.



Stichting Beschermde Wieg zet zich onder meer in voor moeders die hun kind ten vondeling willen leggen. De afgelopen drie jaar zijn er met zeven vondelingenkamers en een preventieve noodlijn tien babylevens gered. Ook zijn er meer dan 250 zwangere vrouwen in een preventief stadium begeleid.



Aanmelden

Gezinnen die luiers willen ontvangen, kunnen zich aanmelden via de socialmediakanalen van Stichting Beschermde Wieg.