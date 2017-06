Meesterbarbier gekozen tot beste barbershop: 'Drankje, leuk gesprek en een serieus kapsel'

TILBURG - De Meesterbarbier in Tilburg is uitgeroepen tot beste barbershop van Nederland en België. Dit gebeurde zondag tijdens het evenement BarberSociety Live in de Westergasfabriek in Amsterdam.

"Barbershops zijn enorm in opkomst en terecht. Maar het is niet vaak dat deze groep professionals de aandacht krijgt die het verdient", legt de organisatie uit. "Vandaar dat het de hoogste tijd werd voor een onderscheiding."



Betrokken klanten

Barbershops konden zich inschrijven voor deze wedstrijd en op basis van de reacties van klanten werd de winnaar bepaald. Niet alleen de eindscore en het aantal reviews telde mee, maar ook de kwaliteit van de reviews. "Want dat laat zien hoe betrokken klanten zijn bij hun barbershop."



De Tilburgse Meesterbarbier kreeg van klanten verschillende lovende opmerkingen. "Drankje, leuk gesprek, goed advies, aandacht, toffe atmosfeer en een serieus kapsel", vatte iemand samen. Een ander schreef: "Ik heb redelijk wat barbieren gezien maar de Meesterbarbier is wel echt meesterlijk goed."



Opsteker

"We zijn zo trots als een pauw", laten de medewerkers van de Tilburgse Barbershop weten. "Uiteraard is dit een grote opsteker voor het hele team."