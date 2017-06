Ireen Wüst stopt nog lang niet met schaatsen: 'Ik geniet er nog iedere dag van'

GOIRLE - De schaatssport is nog lang niet van Ireen Wüst af. De veelvoudig kampioen uit Goirle gaat na de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Zuid-Korea nog zeker twee jaar door. Wüst zegt dit in De Telegraaf.

Nederlands meest succesvolle olympiër aller tijden en zesvoudig wereldkampioene allround zegt dat ze heeft geleerd van drie voormalige ploeggenoten.



'Past niet in olympisch traject'

"Bij Erben Wennemars, Renate Groenewold en Carl Verheijen had ik het idee dat ze aan een afscheidstournee bezig waren. Alles wat ze deden, was hun laatste keer. Ik vond zoiets niet passen in een olympisch traject”, aldus Wüst in de krant.

Maar wat misschien veel belangrijker is of op zijn minst even belangrijk: ze heeft er nog steeds gigantisch veel zin in. “Er is niets leukers. Ik geniet er nog iedere dag van.”

Angst voor gebroken knieschijf

Begin deze maand leek de voorbereiding op het olympische seizoen even spaak te lopen. Wüst was bang dat ze bij een val tijdens de Ronde van de Kerspelen in Friesland haar knieschijf had gebroken.



Uiteindelijk waren de pijntjes binnen een week voorbij. De kopvrouw van Team4Gold kan nu weer vol gas geven, op het zomerijs van Thialf in Heerenveen.

'Gunda Niemann inhalen'

De Brabantse – Buuffie voor intimi - heeft het komend jaar haar zinnen niet alleen gezet op een succesvol olympisch avontuur in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.



“Na mijn laatste WK allround staat de teller op zes wereldtitels. Het zou fantastisch zijn om Gunda Niemann in te kunnen halen. Zij staat op acht, dus dan moet ik er zeker nog drie rijden”, zo zegt ze in De Telegraaf.