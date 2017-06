Man die na 22 jaar werd veroordeeld voor verkrachting, pleegt zelfmoord

DEN BOSCH - De 41-jarige André S. uit Schijndel heeft zichzelf vrijdagavond in zijn cel opgehangen, nadat hij was veroordeeld voor het verkrachten van een Bosche vrouw in 1995. Dat heeft zijn advocaat Jori Schadd bevestigd. De man kreeg twee weken terug vier jaar cel.

De man zat gevangen in de gevangenis in Grave. In 1995 heeft hij een 32-jarige vrouw uit Den Bosch verkracht. De zaak kreeg nationale aandacht doordat de man na jaren werd opgespoord door een DNA-match in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut.



'Aan de grond'

"Hij zat helemaal aan de grond toen hij zijn veroordeling hoorde. S. zag vooral op tegen de lengte van zijn straf", vertelt zijn advocaat Jori Schadd. "De man laat een gezin met vrouw en kinderen achter. Hij had zijn leven net weer op de rit."



Bovendien was zijn situatie volgens Schadd niet geheel uitzichtloos. Hoger beroep was al aangetekend. "De zaak was absoluut nog niet afgedaan voor mij. We hadden nog kansen", vervolgt Schadd. Hij vindt de beoordeling en de lengte daarvan 'bezwaarlijk'.





DNA-sporen

De politie kwam S. op het spoor dankzij DNA-sporen uit een andere zaak. Hij werd in 2010 veroordeeld voor afpersing en een aanranding en schennispleging in 2000. Zijn DNA was daarom opgenomen in de landelijke databank.



Volgens het NFI was het de oudste zaak die is opgelost dankzij een DNA-match. De rechter heeft bij het opleggen van de straf geen rekening gehouden met het feit dat de verkrachting 22 jaar geleden is gebeurd. Dit heeft niet strafverhogend of -verlagend gewerkt.