Taakstraf voor verbranden 72.000 euro in kist overleden vader

DEN BOSCH - Een 54-jarige vrouw uit Den Bosch krijgt in hoger beroep een taakstraf van honderd uur, voor het verduisteren van 72.000 euro. Na het overlijden van haar vader pinde ze het geld van zijn rekening, zodat haar broer geen aanspraak meer kon maken op de erfenis. Naar eigen zeggen heeft de vrouw het geld in de kist van haar vader gestopt, waardoor het tijdens de crematie is verbrand.

De broer spande de zaak aan, omdat hij vond dat hij recht had op een deel van het geld. Maar volgens de vrouw was het geld van haar vader, en niemand anders, zo zei ze in januari tijdens de rechtszaak.



Vier dagen voor de dood van de vader, in september 2012, opende de vrouw een gezamenlijke rekening. Na het overlijden pinde ze al het geld, zonder de bank te vertellen van de dood. De 72.435 euro ging in een plastic zak mee naar huis. Volgens de vrouw heeft ze het een paar dagen daarna in de kist gestopt.



Het hof ziet dit als stelen en veroordeelt de vrouw tot honderd uur taakstraf. Dat is meer dan de zestig uur taakstraf die het OM eiste. Eerder besloot een andere rechter al dat de vrouw de 72.435 euro terug moet storten op de rekening van de vader.