Ongeluk filmen vanuit de file? Niet doen, want levensgevaarlijk en duur

OIRSCHOT - Ongeluk aan de ene kant van de weg, geheid dat er aan de andere kant een kijkersfile staat en automobilisten met hun mobiel opnamen maken, Doe dat niet, zeggen mensen die er verstand van hebben. Het brent alleen maar ellende. Vrijdag slingerde de politie daarom 28 mensen op de bon. Zes meningen over het fenomeen.

De weginspecteur

Bas van Feters: "Ik was vrijdag officier van dienst bij het ongeluk op de A58. In de kijkersfile stonden minstens twintig mensen te filmen. We maken dat bij alle grote ongevallen mee, eigenlijk alleen ’s nachts niet. Soms gaan mensen zelfs op de vluchtstrook rijden of stilstaan om betere opnames te kunnen maken. Ik vind het een slechte zaak, want mensen veroorzaken zo zelf de file waar ze vervolgens over klagen. Of er ontstaan kop-staartbotsingen door. Automobilisten moeten gewoon hun ogen op de weg houden. Ze gaan door dat kijken en filmen langzamer rijden, waardoor vrachtwagens reageren met getoeter. Dat is voor ons geen ontspannen situatie om in te werken, dat zorgt voor frustratie en stress. Ik moet professioneel blijven, maar soms leidt het af."

De politie

Voorlichter Bart Vaessen: "We hebben 28 bekeuringen uitgeschreven voor de filmers in de kijkersfile van de A58, omdat de situatie gevaarlijk was. Eerder zijn al ongelukken ontstaan doordat mensen remden en volledig gefocust waren op hun mobiel. Niets voor niets is het hanteren van een mobieltje in de auto verboden. En de boete is niet mals: 239 euro. Dit filmen is een bekend fenomeen en heeft onder meer te maken met nieuwe technieken, waardoor smartphones haarscherpe foto’s kunnen maken. Hulpdiensten hebben het al druk met de hulpverlening bij een ongeluk, dan wil je niet dat ze aan de andere kant van de weg ook nodig zijn."

De voorbijrijder

Joren Schouten, dagelijks onderweg van Eindhoven naar Hoek van Holland: "De situatie op de A58 was levensgevaarlijk: terwijl in de linkerbaan mensen uit de auto stapten om te filmen, reden vrachtwagens met 60 tot 70 kilometer per uur over de vluchtstrook. Het is absurd dat er acht kilometer file staat aan de kant van weg waar geen ongeluk plaatsvindt omdat mensen zo nodig een foto moeten maken."



Provinciaal wegbeheer

Voorlichter Catelijne Thomassen: "Dat mensen een ongeluk filmen, zien we steeds vaker. We hebben er moeite mee. Niet alleen omdat mensen soms de hulpverleners voor de voeten lopen als ze een goede foto willen maken. Maar met name ook vanwege de privacy: mensen streamen live de afhandeling van het ongeluk, zonder erbij na te denken dat iemand kan kijken die de auto van haar zoon of van zijn echtgenote herkent."

Rijkswaterstaat

Voorlichter Gerske de Bruijn: "In het meest cynische geval begint en eindigt het met een mobieltje: iemand aan de ene kant van de weg kijkt op zijn telefoon, raakt afgeleid en veroorzaakt een ongeluk. Aan de andere kant ontstaat een kijkersfile. En omdat mensen zich dan vervelen, grijpen ze naar hun telefoon en maken een filmpje. Dat is al een aantal jaren zo, sinds mensen zoveel delen op sociale media."

De wetenschapper

Victor Knoop. TU Delft: "Automobilisten raken afgeleid als ze naar een ongeluk aan de overkant kijken; daardoor vergroten ze – onbewust – de afstand tussen hun auto en die van de voorganger. Kijkersfiles staan al lang; ik deed er in 2005 voor het eerst onderzoek naar. Normaal is de afstand 1,5 seconden, in een kijkersfile worden dat er drie. Daardoor passen er minder auto’s op de weg en ontstaat de file. Mijn advies: geen foto maken, maar gas geven!"