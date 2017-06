Keien op de weg leiden tot petitie: 'Dit is gevaarlijk donker hoekje'

SCHIJNDEL - Op het stukje van de Structuurweg waar vrijdagnacht keien waren neergelegd, zijn vaker gevaarlijke situaties. Het is er aardedonker. Nu er een zwaargewonde is gevallen is het tijd voor actie, vindt Wim Vermeulen, die er vlakbij woont. Hij is een petitie gestart om een straatlantaarn neer te zetten.

Vrijdagnacht raakte een 32-jarige automobiliste zwaargewond toen ze over een paar keien reed. Die waren doelbewust neergelegd. De vrouw kreeg een klapband en botste tegen een boom.





Vermeulen vermoedt dat de stenen zijn gestolen bij de scouting. Daar ontbreken twee keien, die veel lijken op de keien die op de Structuurweg waren gelegd.De afgelopen tijd is er vaker overlast geweest langs het donkere stukje weg, zegt Vermeulen. "Dit is een gevaarlijk donker hoekje. Jeugd klimt op de wal, schijnt met lasers in de huizen. Pas zijn er afzettingspaaltjes langs de weg weggehaald en in een tuin gegooid. Dat kan allemaal, want het is er aardedonker."Het gaat om het stuk Structuurweg tussen de kruisingen met de Wijbosscheweg en de Steeg. Met het plaatsen van één lamp wordt het al een stuk veiliger, vinden veel buurtgenoten. Al meer dan honderd mensen hebben de petitie van Vermeulen getekend.Die hoopt binnenkort met de wethouder om de tafel te kunnen. Hoe meer handtekeningen, hoe sterker hij staat, meent Vermeulen.De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk van vrijdagavond. Maandagavond wordt in Bureau Brabant aandacht besteed aan de zaak