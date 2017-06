'Dit is ons geheimpje hè?', oud-directeur basisschool Bergen op Zoom veroordeeld voor misbruik

BERGEN OP ZOOM - Oud-directeur Wout L. van basisschool De Borghoek in Bergen op Zoom is in hoger beroep veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor ontucht met twee oud-leerlingen. Dat heeft de gerechtshof in Den Bosch maandag bepaald.

Het misbruik vond plaats tussen 1998 en 2002. De directeur vroeg de leerlingen, die destijds in hun laatste schooljaar zaten, mee naar huis. Daar verrichtte L. seksuele handelingen met zijn slachtoffertjes. De kinderen waren toen rond de twaalf jaar oud.



Pornofilms

De man betastte de jongens in zijn kantoor op school en had seks met de kinderen in de slaapkamer bij hem thuis. De directeur liet pornofilms en seksfoto's zien. Tegen de jongens zei hij dan: 'Dit is ons geheimpje hè?'.



Ook toen de twee kinderen van school waren, zou de verdachte nog contact met ze hebben gezocht. De zedenzaak kwam in 2014 aan het licht nadat de twee oud-leerlingen onafhankelijk van elkaar aangifte hadden gedaan.



Bewijs

De straf is gelijk aan de eis van justitie. Twee jaar geleden besloot de rechter in Breda de oud-directeur dezelfde straf op te leggen. Wout L. ging in hoger beroep, omdat hij volgens eigen zeggen de kinderen niet heeft misbruikt. Volgens het gerechthof is er wel degelijk bewijs.