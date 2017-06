Vogels verjagen op Eindhoven Airport: 'De lokmuizen overleven het wel'

EINDHOVEN - Het komt zo'n 15 tot 20 keer per jaar voor op Eindhoven Airport: een birdstrike. Een vogel botst met een vliegtuig. Vogelman Martin Vink doet er alles aan om dit te voorkomen, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Maandag zoekt hij naar jonge torenvalken. "Zij kennen het vliegverkeer nog niet zo goed en dan is er echt risico."

Lang hoeft Vink niet te zoeken. Pal boven de baan, tussen de landende en vertrekkende Boeings hangt een torenvalk te fladderen. De vogel heeft alleen maar oog voor zijn eten, muizen. Op de vliegtuigen let hij niet. "Hij speurt alleen maar naar het urinespoortje van muizen op de grond."



Lokmuizen in een val

Een heleboel vogels, zoals kauwen en kraaien, zijn slim, zegt Vink. "Die gaan gewoon opzij voor het vliegverkeer, maar jonge torenvalken doen dat niet." En dus heeft Vink een paar lokmuizen meegenomen in een val.



"De lokmuizen overleven het wel," zegt Vink. "Daar wordt goed voor gezorgd." De torenvalk gaat, als hij wordt gevangen, naar een plek zover mogelijk van het vliegveld vandaan. Daar wordt hij dan opnieuw uitgezet.



Natuurbeheer langs de landingsbaan

Maar vangen en opnieuw uitzetten is niet de enige manier om de vogels van het vliegveld te houden. Zo heeft de Bird Control Unit van de vliegbasis Eindhoven luidsprekers op de auto. Die stoten angstgeluiden van soortgenoten uit en dan slaan de vogels al snel op de lucht. En de vogelaars kunnen de dieren verjagen met bijvoorbeeld een seinpistool.



Martin Vink houdt zich ook bezig met natuurbeheer. "We hebben gekozen voor verschraald grasland. Een heleboel weidevogels, zoals wulpen, komen dan niet meer. Vogels die we wel willen hebben, zoals de veldleeuwerik, komen er voor in de plaats."



Walnoten kraken

Ander groot probleem is voedsel. Martin Vink houdt een kapotte walnoot omhoog. "De vogels komen hier op de baan die walnoten kraken. Echt slim, maar zo komen er nog meer vogels op af." En dus maakt een veegwagen voortdurend de landingsbaan schoon.



De drukste periode voor de vogelmannen van Eindhoven Airport is in het voorjaar en het najaar, als de vogels trekken. Maar ook in juli kan het druk zijn, dan begint de vakantieperiode en wordt er ook gemaaid. "En daar komen ook weer vogels op af."