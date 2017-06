Gebouw TU Eindhoven ontruimd om hoge concentratie chemicaliën

EINDHOVEN - Het Spectrum-gebouw op de Technische Universiteit van Eindhoven is ontruimd, omdat de concentratie chemicaliën binnen te groot was geworden. Bij werkzaamheden was een afzuiginstallatie uitgevallen. Chemicaliën bleven daardoor hangen.

Om wat voor stoffen het gaat, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder gaat het waarschijnlijk om meerdere chemicaliën, omdat er meerdere meters waren aangeslagen.



Tientallen medewerkers van de TU staan op straat. Er vielen geen gewonden. Zodra de installatie gerapareerd wordt, kan de ruimte weer worden gebruikt. Dat gaat waarschijnlijk een uurtje duren.



Micro-elektronica

De chemicaliën kwamen vrij bij het maken en testen van micro-elektronica. Dat gebeurt in een cleanroom, een ruimte die volledig stofvrij is. Omdat die ruimte steriel moet blijven, kan hij niet zomaar gelucht worden. De gevaarlijke stoffen kunnen de ruimte ook niet uit, dus buiten het gebouw is er geen gevaar.