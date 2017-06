Breda presenteert mogelijke kopers voor NAC-stadion

BREDA - De gemeente Breda heeft drie mogelijke kopers gevonden voor het NAC-stadion. Bronnen melden aan Omroep Brabant dat het gaat om Roobol Holding, NHG en een investeerder gelieerd aan drukkerij De Jongh uit Baarle-Nassau.

Begin juni maakte Omroep Brabant al bekend dat de gemeente Breda bezig was om het Rat Verlegh Stadion van de hand te doen. Dat zou eigenlijk voor 1 juli zijn beslag moeten krijgen, maar dat lukt niet.



Serieuze kandidaten

Breda zal daarom maandagmiddag bekend maken dat er drie partijen zijn waarmee serieus gesproken wordt over een overname. Het betreft, volgens bronnen, Roobal Holding uit Breda, De Jongh uit Baarle-Nassau en NHG uit Valkenswaard.



In 2003 kocht de gemeente Breda het Rat Verlegh Stadion van NAC omdat de club financieel zwaar in de problemen zat. Door de verkoop werd toen een faillissement afgewend.