Brand natuurgebied Deurnsche Peel plotseling weer opgelaaid

LIESSEL - Op de Deurnsche Maria Peel woedt maandagmiddag opnieuw een natuurbrand. Hoe groot het gebied is dat in brand staat, moet de brandweer nog bekijken. Het vuur verraste de brandweer, die had verwacht de brand onder controle te hebben.

Juist maandagochtend schakelde de brandweer terug van code rood naar code oranje, maar dat betekent niet dat er minder mensen worden ingezet.



De brandweer rukte met vier wagens uit naar de heide.



Al sinds vrijdag is de brandweer druk in het gebied. Omdat het een veengebied is, neemt de grond nauwelijks water op. Daardoor kan het vuur dagen of zelfs weken blijven smeulen. Een gebied van 300 bij 700 meter is al afgebrand.