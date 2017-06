Extreem hete juni eindigt kletsnat

EINDHOVEN - Deze juni was een maand van extreme hitte en het lijkt af te stevenen op een extreem natte afloop. Maandag blijft het nog even mooi, maar de komende dagen, met als hoogtepunt woensdag, wordt er heel veel regen verwacht.

Woensdag zal het naar verwachting met bakken uit de lucht vallen. Op veel plaatsen zal er tussen de tien en twintig millimeter vallen. Lokaal kan het door een zware bui zelfs oplopen tot dertig millimeter.



Extreem heet

De gemiddelde junitemperatuur in De Bilt komt uit op tussen 18,0 en 18,2 graden. Het junirecord van 18,0 graden uit 1976 zal daarmee geëvenaard of gebroken worden. In Oost-Brabant zal deze gemiddelde nog hoger uitvallen. In Eindhoven is zelfs een temperatuur gemeten van 35,0 graden.