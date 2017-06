'Onbegrijpelijk dat mensen zoiets kunnen doen', vriend Schijndels slachtoffer compleet van slag

SCHIJNDEL - De vrouw die vrijdagnacht zwaargewond raakte nadat ze in Schijndel over een paar keien reed, wordt in het ziekenhuis in slaap gehouden. Ze is er volgens haar vriend nog steeds ernstig aan toe.

De 32-jarige Tynni reed vrijdagnacht op een donker stuk weg over keien die op het wegdek lagen. Die waren daar doelbewust neergelegd. De auto kreeg een klapband en raakte van de weg. Ze belandde daarna tegen een boom.



LEES OOK: Keien doelbewust op straat gelegd, vrouw raakt zwaargewond



Sindsdien ligt Tynni zwaargewond in het ziekenhuis. Haar vriend Stephan Visser is veel bij haar. "Ze heeft een goede nacht gemaakt, maar gister is ze twee keer geopereerd en waarschijnlijk moet ze vandaag weer onder het mes", zei hij maandagochtend. "Ze wordt in slaap gehouden, zodat het lichaam hopelijk herstelt."



Politie aan de lijn

Tynni was vrijdagnacht onderweg naar Stephan, toen het gebeurde. "Ze kwam me ophalen na het werk, maar het duurde zo lang. Toen werd ik gebeld door de politie met het nieuws." De familie is ontzettend van slag.



LEES OOK: Keien op de weg leiden tot petitie, 'Dit is gevaarlijk donker hoekje'



Maandagavond besteedt Bureau Brabant aandacht aan het ongeluk. Mogelijk zijn er mensen die hebben gezien wie de stenen op de weg heeft gelegd. Stephan hoopt het van harte. "Het is onbegrijpelijk dat mensen zoiets kunnen doen. We hopen dat er tips binnenkomen of dat de daders toch met iemand gaan praten. Ze zullen niet beseffen wat voor impact dit heeft op het leven van Tynni en haar omgeving."



Stenengooier

De politie behandelt het op de weg leggen van keien hetzelfde als het gooien van stenen op de snelweg vanaf een viaduct.