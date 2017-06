Trainer Stijn Vreven wil bij NAC het 'D-woord' niet horen. 'Ik ben geen Calimero'

ZUNDERT - Terwijl de meeste supporters bij de eerste training laten weten dat wat hun betreft handhaving in de eredivisie dit seizoen voldoende is, wil NAC-trainer Stijn Vreven daar niks van weten. Hij spreekt meer ambitie uit en wil het woord 'degradatie' eigenlijk zelfs liever helemaal niet uitspreken.

"Ik ga hier helemaal niet over degradatie praten. Het Calimero-gevoel is mij onbekend. Het is zeker niet mijn ambitie bij NAC om alleen maar in de eredivisie te blijven. We gaan ervoor om onze doelstellingen omhoog bij te stellen en daar past praten over handhaven of degradatiestrijd niet bij."



Vreven is wel realistisch genoeg om te weten dat het een zwaar seizoen kan gaan worden voor NAC. Maar daar lijkt hij wel raad mee te weten."Natuurlijk weet ik dat statistisch nieuwe ploegen het moeilijk hebben in de eredivisie. Maar dat zijn maar statistieken. Wij willen er elke wedstrijd vol voor gaan en elke wedstrijd knokken voor de punten. Dan blijf je automatisch uit de problemen. En daarom ga ik hier het woord degradatie niet meer in mijn mond nemen."