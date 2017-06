Wie heeft het op ondernemer uit Schijndel gemunt? Man mishandeld en slachtoffer van brandstichting

SCHIJNDEL - Een ondernemer uit Schijndel leeft in behoorlijke angst. De man is op zijn zaak mishandeld, zijn huis is bekogeld en twee van zijn auto’s gingen in vlammen op. De politie wil weten wie het op de Schijndelaar gemunt heeft en deed daarom een getuigenoproep in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De man was op vrijdag 28 oktober al vroeg op zijn bedrijf om wat administratie bij te werken. Hij leek de enige in het pand op bedrijventerrein Duin te zijn, maar opeens stond er een man in zijn kantoor. De insluiper sloeg hem meerdere keren met een stuk hout met iets scherps eraan. Het slachtoffer hield er een flinke wond aan zijn been aan over.

Auto's in de as gelegd

Zijn auto moest het een paar dagen later ontgelden. Het voertuig werd op 2 november in brand gestoken. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg op een huis ernaast. Een andere auto ging op 21 oktober al grotendeels in vlammen op. De politie weet niet zeker of het om brandstichting gaat, maar houdt hier wel rekening mee.



En daarmee was het nog niet klaar voor de directeur. Zijn huis werd drie dagen later bekogeld met stenen, terwijl hij lag te slapen. Een ruit sneuvelde.

Getuigen

De politie wil weten wie het op de man voorzien heeft en waarom. Mensen die meer weten of iets hebben gezien, wordt daarom gevraagd dit te melden.