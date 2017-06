Arrestaties bij politieactie tegen hennepteelt

EINDHOVEN - Bij een grote politieactie tegen georganiseerde hennepteelt in Brabant en Limburg zijn maandag elf personen aangehouden. Ook is er beslag gelegd op ondermeer kweekspullen en administratie.

De invallen vonden allemaal tegelijkertijd om één uur plaats in Oss, Wijk en Aalburg, Kaatsheuvel, Waalwijk, Oud-Gastel, Roosendaal, Susteren en Hoensbroek. Er zijn huizen, loodsen en bedrijfspanden doorzocht.



Kweekspullen

Zo werd in een growshop in Oud-Gastel een hennepkwekerij gevonden met zo’n driehonderd planten. Vijftien pallets met kweekspullen zijn in beslag genomen en afgevoerd. Twee verdachten werden hier opgepakt.



Ook in een pand op bedrijventerrein Borchwerf in Roosendaal en in een huis in Oss zijn kweekspullen gevonden.



Nieuwe aanhoudingen

De verdachten die maandag werden aangehouden, zijn eigenaren of beheerders van de panden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.