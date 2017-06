Help, de muggen komen! Maar wat helpt er tegen (en wat niet)?

WAGENINGEN - Het vervelende gezoem rond je oren, de halve nacht op om die ene mug in je kamer te vangen en dan toch in de ochtend wakker worden met jeuk. De muggen komen er weer aan. Maar wat doe je er tegen, en wat moet je juist níet doen?

Even zoeken op internet en je vindt heel veel huis-tuin en keuken oplossingen die beloven muggen tegen te houden. Veel van die oplossingen zouden een geur verspreiden die muggen niet fijn vinden. Maar die werken totaal niet, zegt muggenonderzoeker Chantal Vogels van Wageningen University & Research.



Muggen ruiken ons altijd

“Muggen vinden hun slachtoffer door geur. En de geur die wij produceren is heel aantrekkelijk voor muggen”, zegt de onderzoekster. Je zou een citronellekaars kunnen neerzetten, of iets doen met lavendel. “Zo’n citroen is echt niet genoeg om muggen af te schrikken”, vertelt Vogels. “Muggen zijn helemaal aangepast om onze geur op te pikken. Dus je hebt echt wel een goed middel om onze geur te maskeren.”



Vrouwtjesmuggen zijn doof

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden die beloven om muggen weg te houden. Een speciaal muggen werend armbandje dan? “Ja, die zijn erg populair, maar ook die werken niet.” Een elektrisch ultrasoon apparaat dan? “Nee, ook dat gaat niet werken”, zegt Vogels. “Vrouwtjesmuggen horen niks en de vrouwtjes bijten.”





Maar wat helpt dan wel? Hoe krijg ik die verschrikkelijke muggen bij me weg? Volgens de onderzoekster werkt een antimuggenmiddel met deet. Maar nog veel beter is om de mug echt bij je weg te houden. “Horren voor je raam of een klamboe om je bed. Dan heb je een fysieke barrière tussen jou en de mug.” En dan kun je tenminste rustig slapen!