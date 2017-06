Voice-winnares Pleun kreeg een auto en rijlessen cadeau, nu eindelijk rijbewijs

NUENEN - Zangeres Pleun Bierbooms kreeg een auto bij het winnen van The Voice of Holland. Coach Waylon betaalde haar rijlessen. Nu is het dan zover: het lang gekoesterde papiertje is binnen.

De zangeres uit Nuenen won de finale van de talentenjacht op RTL4. Na de bekendmaking kwamen Pleun en Waylon live in de uitzending van RTL Late Night. Toen presentator Humberto Tan haar vroeg naar de auto, vertelde ze dat ze nog geen rijbewijs heeft. Waylon beloofde die vervolgens cadeau te doen.

"Ik ben zo ongelofelijk blij", laat de zangeres weten. Ze vierde het maandagmiddag met een lunch. Uiteraard plaatste ze een 'juichfoto' op Instagram.