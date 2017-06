Grote Kerk Breda en basiliek Oudenbosch krijgen een ster, Sint-Jan (nog) niet

BREDA - De Grote Kerk in Breda en de basiliek in Oudenbosch doen mee aan de wedstrijd 'Het grootste museum van Nederland'. De twee zijn de enige Brabantse gebedshuizen in een rijtje van elf kerken en twee synagoges die volgens museum Het Catharijneconvent allemaal een ster verdienen. De Bossche Sint-Jan is een opvallende afwezige. De minstens drie jaar durende grote publiciteitsactie die bij de actie hoort, begint volgende week in de basiliek. Minister Bussemaker zal daar bij zijn.

Het idee voor 'Het grootste museum van Nederland' is bij het Utrechtse Catharijneconvent ontstaan toen daar werd gewerkt aan een boek over de mooiste kerkinterieurs van Nederland. Met geld van de Bankgiroloterij (bijna één miljoen euro) én het Mondriaanfonds wil het Catharijneconvent die schatten in Nederlandse kerken en synagoges voor iedereen toegankelijk maken. De hoop is dat mensen die tijdens hun vakantie vaak wel even een monumentale kerk binnenlopen dat straks ook in Nederland doen. De nadruk van de actie ligt op de kerkinterieurs.





De Grote Kerk in Breda trekt op dit moment zo'n 120.000 bezoekers per jaar; bij de basiliek in Oudenbosch lopen pakweg 60.000 mensen per jaar naar binnen. Beide hopen dat dat aantal omhoog gaat door 'Het grootste museum van Nederland'. Met het geld van de Bankgiroloterij maakte het Catharijneconvent voor alle dertien gebedshuizen een aparte audiotoer. Jan Bedaf van de basiliek in Oudenbosch: "Wij willen deze bijzondere kerk graag aan zo veel mogelijk mensen laten zien".De basiliek in Oudenbosch is een in 1892 in gebruik genomen kleinere kopie van de Sint-Pieter in Rome. De Grote Kerk in Breda stamt uit de vijftiende eeuw en wordt door de altijd trotse directeur Willem van der Vis "het best bewaarde voorbeeld van Brabantse Gothiek" genoemd.De elf kerken en de twee synagoges komen allemaal uit het boek met de 100 mooiste kerkinterieurs van Nederland. De keus voor deze dertien gebouwen is gemaakt met in het achterhoofd dat het rijtje een spreiding over de provincies, over de verschillende religieuze stromingen én over de bouwkundige verschillen moest opleveren.Voor veel Brabanders zal de Bossche Sint-Jan, die wél in het boek staat, een opvallende afwezige zijn. Volgens Anique de Kruijf van 'Het grootste museum van Nederland' is die keus gemaakt omdat de Sint-Jan al veel mensen trekt. Zij sluit niet uit dat de kathedraal later alsnog mee zal doen. De actie gaat nu voor drie jaar lopen; daarna wordt bekeken of er een vervolg komt.