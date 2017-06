Man van trap geduwd na stapavond: 'Als ik anders terecht was gekomen, was ik dood geweest'

TILBURG - “Je moet zoveel doen en regelen omdat iemand even denkt twee tellen leuk te zijn. Ontzettend oneerlijk.” Een 25-jarige man heeft veel pijn en ellende overgehouden aan een stapavondje in Tilburg. Hij werd van een trap geduwd en zit nu met een breuk die waarschijnlijk nooit volledig herstelt en andere schade.

De man liep in de nacht van 20 op 21 mei samen met een vriend op de Heuvel in Tilburg. Uit het niets kreeg hij een duw en viel hij meters naar beneden. Wie het op z’n geweten heeft, is niet bekend. De politie besteedde daarom maandagavond aandacht aan de zaak in Bureau Brabant.



Gebroken elleboog

Het slachtoffer hield een gebroken elleboog aan de actie over. “De politie zei: als je met je hoofd wat vaker was gestuiterd of de klap anders had opgevangen, was je gewoon dood geweest”, vertelt de man in het televisieprogramma. En na deze woorden moet hij even slikken.

“Dat je voor die kleine dingen als een potje opendraaien al naar de buren moet. Of je kaartje voor een festival moet verkopen. Dan schiet wel door m’n hoofd: als jij nou gewoon normaal had gedaan, had ik gewoon alles kunnen doen wat ik wil”, zegt hij.



De politie heeft geen bewakingsbeelden van de duw. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, worden daarom opgeroepen zich te melden.