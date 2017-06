Bronzen beelden aan de lopende band gestolen, weer raak in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Het was de trots van het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel: een prachtig bronzen beeld. Het is in de nacht van zondag op maandag gestolen. De afgelopen maanden werden al zeker vier beelden gestolen.

Op de sokkel staan nu slechts twee voetjes. "Het beeld staat symbool voor onze school en heeft een grote emotionele waarde", vertelt schooldirecteur Vanja Goossen. "Het zou vreselijk zijn als het beeld al in de smeltoven zit."



Slijptol

De directeur denkt dat de dieven door de heg met coniferen zijn binnengekomen. "Het beeld is op een professionele wijze weggehaald. Ik vermoed met een slijptol."



Het beeld dateert uit de jaren '60 en heet Het meisje kijkt naar de horizon. Het is gemaakt door kunstenaar Hans Goddefrooy. De school gaat donderdag aangifte doen.



Reeks

Zondagmiddag bleek ook een kruisbeeld op een begraafplaats in Dongen te zijn verdwenen. Vorige week werd in Raamsdonk geprobeerd om het 'Paard van Raamsdonk' te stelen. In 's-Gravenmoer werd het bronzen borstbeeld van Marinus Entrop gestolen. Ook een oorlogsmonument in Kaatsheuvel was de klos. Daarnaast waren er nog andere diefstallen of pogingen in Breda en Dongen.