Bavel protesteert massaal tegen megastal: 'No Goat Bavel'

BAVEL - Geen megastal met ruim 2600 geiten in Bavel. Met dat doel protesteren circa vijftig inwoners in het stadhuis van Breda. "Niet vooruit met de geit! Maar d'r uit met de geit."

De gemeente Breda houdt op dit moment een commissievergadering. In Bavel zijn plannen om een grote varkensstal om te bouwen tot een geitenstal met ruim 2600 geiten. Het terrein aan de Gilzeweg is krap twee kilometer verwijderd van het dorpscentrum met scholen en winkels.



Q-koorts

De tribunes zitten bomvol. De dorpsraad maakt zich zorgen over de risico's op Q-koorts en longontsteking. Inwoners hebben spandoeken bij met daarop teksten als: 'No Goat Bavel!' of 'Niet vooruit met de geit! Maar d'r uit met de geit.'



Ook de 10-jarige Milou Verhoof uit Bavel ziet het plan niet zitten. Ze is te jong om een petitie te mogen tekenen, dus begon ze er zelf een . Deze overhandigt ze maandagavond aan burgemeester Paul Depla. Ze maakt zich zorgen om haar broer Daan, die eerder een bacteriële longontsteking had. Daan is is ook wel bekend als de pannenkoekenbakkende Downie Daan. Dat filmpje ging 'viral'.