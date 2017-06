Topmodel Bella Hadid bezoekt zieke oma in Kaatsheuvel [FILMPJE]

KAATSHEUVEL - Een stevige omhelzing en tranen van geluk. Bella Hadid heeft dit weekend haar zieke oma in Kaatsheuvel verblijd met een bezoekje. Het fotomodel kwam samen met haar moeder Yolanda drie dagen over vanuit Amerika, speciaal voor de verjaardag van haar ‘beautiful Oma’.

Hadid plaatste wat kiekjes van de afgelopen dagen op haar Instagram. Ook is er een filmpje van de ontmoeting gemaakt. “Hai oma”, zegt het 20-jarige topmodel als ze binnenkomt met een bos bloemen. Haar grootmoeder is verrast en geeft Bella meteen een flinke knuffel. "Hoi schatje”, zegt zij.



“Ze voert opnieuw de zwaarste strijd van haar leven tegen kanker, maar ik weet dat ze de sterkste vrouw is die ik ooit heb ontmoet”, schrijft Bella bij de video. “Dit soort momenten zijn zo belangrijk voor me. Fijne verjaardag, oma.”

Tijdens haar tijd in Kaatsheuvel stapte het model ook nog even op de fiets en ging ze een ijsje eten in het dorp. Moeder Yolanda Hadid plaatste een foto van zichzelf in de Efteling.



Zus, en eveneens topmodel, Gigi was niet bij het bezoekje aan Nederland aanwezig.