VVD-afdelingen roeren zich, oproep aan VVD Brabant om tegen milieueisen veehouderij te stemmen

SOMEREN/DEURNE - De lokale VVD-afdelingen in Someren en Deurne spreken hun afkeuring uit over het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) over de milieueisen aan de veehouderij in Brabant.

In het voorstel van GS staat dat de stallen van boeren uiterlijk op 1 januari 2022 zo ingericht moeten zijn dat de uitstoot van stikstof aan de strenge regels voldoet.



Tegenstemmen

De lokale partijen zijn teleurgesteld in het standpunt van VVD Brabant over de veehouderij en roepen op om 7 juli tegen de plannen te stemmen. Volgens eerdere afspraken hadden boeren tot 2028 de tijd hadden om hun bedrijven aan te passen.



De lokale afdelingen vinden het vervroegen van de termijn niet uit te leggen aan de boeren. Ook vinden ze dat boeren in Noord-Brabant harder worden aangepakt dan boeren in andere provincies. "Boeren krijgen nu het mes op de keel en vele familiebedrijven zullen hierdoor niet overleven", schrijven de lokale VVD-afdelingen in Someren en Deurne.