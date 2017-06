Ramen en deuren dicht vanwege oostenwind, advies aan inwoners Liessel na veenbrand

LIESSEL - Inwoners van de gemeente Liessel krijgen het advies om maandagnacht de ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten. Reden is de veenbrand in het natuurgebied Deurnsche Peel, die nog steeds oplaait af en toe. De brand in het natuurgebied brak vrijdag uit.

De windrichting draait maandagnacht naar het oosten, waardoor de rook richting Liessel zal trekken. Volgens de gemeente is er geen acuut gevaar voor de gezondheid, maar rook bevat altijd schadelijke stoffen.



Inwoners kunnen dinsdagochtend gewoon naar het werk gaan en de kinderen naar school brengen. “Blijf zoveel mogelijk uit de rook”, luidt het advies op de website.



Rook en stank

Volgens de gemeente kan het nog enkele weken voordat het vuur helemaal uit is. Tot die tijd kan er overlast zijn voor de omgeving in de vorm van rook en stank. Burgemeester Hilko Mak: “Het is wachten tot het vuur uit gaat. Ik realiseer mij dat dat een vervelende boodschap is voor mensen die last hebben van de rook en stank, maar deze brand valt niet te blussen. De natuur moet zijn werk gaan doen. We moeten er rekening mee houden dat dit enkele weken kan duren.”



