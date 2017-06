Gewonde bij steekpartij op de Leenderweg in Eindhoven, verdachte aangehouden

EINDHOVEN - Op de Leenderweg in Eindhoven heeft maandagavond rond halftwaalf een steekpartij plaatsgevonden. Bij de steekpartij is een man ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie hield een man aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij.



De aanleiding voor de steekpartij is niet duidelijk.