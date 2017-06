Auto volledig uitgebrand, brandstichitng nog niet uitgesloten

TILBURG - Een auto die geparkeerd stond op het Calandhof in Tilburg is maandagnacht volledig uitbrand. Autobranden komen de laatste tijd vaker voor in Tilburg. Zaterdagnacht brandden er nog twee auto's uit in de Puccinistraat.

Hoewel de brandweer snel ter plekke was, was de auto niet meer te redden. Ook bij deze autobrand is brandstichting nog niet uitgesloten.



Er waren eerder ook al autobranden aan de Oldenzaalsingel , de Griegstraat, de Gabardinestraat, de Nautilusstraat, de Havendijk, de Hopweg, de Goeman Borgesiusstraat, het Rozemarijnhof , de Transvaalstraat , de Jan Backstraat, de Kruisvaardersstraat, de Vendeliersstraat, de Lange Nieuwstraat, de Leimuidenstraat, de Ardennenweide en de Radiostraat