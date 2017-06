Politieauto botst op auto van vrouw tijdens achtervolging

TILBURG - Een politiewagen is maandagnacht boven op een auto gebotst tijdens een achtervolging in Tilburg. De bestuurster van de auto kreeg een stopteken van de politie, maar ze negeerde dit en ging er vandoor. Agenten zetten daarop de achtervolging in.

Toen beide voertuigen met hoge snelheid over de Midden-Brabantweg in de richting van Waalwijk reden, trapte de vrouw ineens vol op de rem. De bestuurder van de politieauto kon de wagen niet meer ontwijken en botste er vol achterop. De knal was zo hard dat de auto van de vrouw meters verderop tot stilstand kwam.



Een van de politieagenten raakte gewond aan zijn hand. Hij kon ter plekke worden geholpen door de ambulanceverpleegkundige. De vrouw is aangehouden en wordt verhoord.