Twee fietsers bij Tilburg geschept door auto; zwaargewond naar ziekenhuis afgevoerd

TILBURG - Twee fietsers zijn geschept door een auto op de Bredaseweg in Tilburg. Het zou gaan om een man en een vrouw van middelbare leeftijd. Beiden zijn volgens ooggetuigen zwaargewond afgevoerd in een ambulance.

De fietsen liggen in delen verspreid over het wegdek.



Het kruispunt met de Burgemeester van Voorst tot Voorstweg is geblokkeerd. Dat kan geruime tijd duren, omdat onderzoek plaatsvindt naar de toedracht. De bestuurder van de auto is aangehouden.