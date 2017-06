Leraren slecht betaald? Wij zijn gewoon met weinig tevreden

SON - Leraren voeren dinsdag actie om de werkdruk in het basisonderwijs te verlagen, de salarissen te verhogen en het oplopende tekort aan docenten tegen te gaan. Het eerste uur geven ze geen les. Juf Marian uit Son steunt de actie en vindt het hoog tijd voor verandering. "In al die jaren heb ik steeds minder tijd gekregen voor de kinderen."

"Leraren zijn altijd heel braaf en plichtsgetrouw, maar nu zetten we onszelf op plaats één. Dit is een van de grootste acties in het onderwijs sinds ik 25 jaar geleden begon. Altijd vonden we het zielig voor de kinderen en de ouders. Moesten ze weer oppas regelen. Nu hebben we toch doorgezet", vertelt Marian strijdlustig.



Werkdruk is te hoog

Volgens Marian, en samen met haar een hoop andere leraren, kan het zo niet langer. De werkdruk is te hoog en het salaris is niet evenredig aan alle taken. Marian hield er een burn-out aan over. "Ik geef het liever een andere naam en noem het 'overloaded'."

Toch vragen veel mensen zich af waar je als leraar dan een burn-out van krijgt. Dertien weken vakantie, werkdagen tot half 4 ’s middags. "Ik zou willen dat andere mensen een week mijn werk overnemen. Dan zien ze dat ik niet om vijf uur thuis ben. Dat ik eerst heel de middag moet vergaderen en dat ik ’s avonds mijn werk zit te doen. Rapporten schrijven, lessen voorbereiden, verslagen maken."



"Je voelt je op een gegeven moment te kort komen. Je bent niet tevreden. Je bent altijd bezig met die extra administratie. Echt de administratie heeft tegenwoordig meer prioriteit dan het contact met de kinderen en het voorbereiden van de lessen. Dat gaat wringen."



Waardering

Basisschoolleraren zijn de slechtbetaalde leraren. "Volgens de overheid zijn kinderen op de middelbare school moeilijker. Maar op de basisschool zijn ze ook moeilijk. Niet alleen de leerlingen maar ook de ouders worden steeds mondiger, willen hun zegje doen. Er komt steeds meer bij kijken. Een stukje waardering in de vorm van geld, zou helpen."