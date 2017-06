Dertig kalveren ontsnappen uit gekantelde vrachtwagen en lopen richting snelweg

DEN BOSCH - Een vrachtwagen die kalveren vervoerde, is dinsdagochtend gekanteld op een afrit van de A59, richting de Rietveldenweg in Den Bosch. De vrachtwagen lag op zijn kant en de jonge stieren liepen richting snelweg. Twee kalveren overleden door het ongeluk, de anderen gingen door naar het slachthuis.

De politie spreekt over zeker dertig jonge stieren die los liepen. De dieren wandelden op de afrit en richting de snelweg. Daarom sloot de politie afrit Engelen (46) af voor verkeer. De stieren zijn door een andere transportwagen opgehaald en verder vervoerd richting het slachthuis.



De vrachtwagen kantelde in een bocht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en of de chauffeur gewond is geraakt, is nog niet bekend. De politie sloot de afrit en de Rietveldenweg af voor onderzoek. Rond deze tijd zijn alle wegen weer open, behalve de Rietveldenweg vanuit de richting Engelen naar Den Bosch. Automobilisten kunnen omrijden via de A59 richting Vlijmen.



In januari was er op bijna dezelfde plek ook al een vrachtwagen die kantelde. Toen ging het om een vrachtwagen vol ijzer.