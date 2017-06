Leeuwenwelpjes geboren in Beekse Bergen

De eerste beelden van de welpjes in de Beekse Bergen (Foto:Beekse Bergen)

Ze zitten voorlopig nog in de kraamkamer (Foto:Beekse Bergen)

HILVARENBEEK - In Safaripark Beekse Bergen is leeuwin Mariska bevallen van een drieling. Moeder en haar welpjes maken het tot nog toe goed.

De eerste periode zijn de kleintjes erg kwetsbaar. Ze blijven daarom voorlopig samen in de kraamkamer achter de schermen. De verzorgers hebben het geslacht van de welpjes nog niet kunnen bepalen. Volgende week, tijdens de eerste ontworming, zal dat duidelijk worden.



Afrikaanse leeuwenwelpen

Afrikaanse leeuwenwelpen komen na een draagtijd van ongeveer honderd dagen ter wereld. De zoogtijd van de welpjes duurt ongeveer acht maanden, maar ze beginnen al eerder met vlees eten. Wanneer mannetjes ongeveer 3 jaar oud zijn verlaten zij de groep. Vrouwtjes blijven meestal hun hele leven bij hun moeder, waardoor leeuwengroepen vaak uit families bestaan. Hiermee is de leeuw de enige katachtige die in groepsverband leeft