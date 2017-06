Man in Breda werd beschoten door bekende

BREDA - Het slachtoffer van de schietpartij maandagavond in de Bredase Scheldestraat is een 40-jarige Roosendaler. Hij heeft tegen de politie verklaard dat hij de dader kende. De beschoten man is gewond geraakt.

Volgens de politie kan het niet anders of bewoners moeten iets gezien hebben. "Zeker gezien het tijdstip: kwart over vijf."



De politie heeft buurtonderzoek gedaan."Maar de omwonenden zijn tot nu toe niet happig om met ons te praten. Maar desnoods kan het anoniem."



De Roosendaler werd voor het buurthuis beschoten.