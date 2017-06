Persoon bekneld in potgrondmachine in Zundert

ZUNDERT - Bij een boomkweker aan de Achtmaalseweg in Zundert is dinsdagochtend iemand bekneld geraakt in een potgrondmachine. De persoon kwam met zijn mouw bekneld te zitten bij de laadbak.

Het slachtoffer was bij kennis en aanspreekbaar. De man is met onbekende verwondingen per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam.