Jelle Klaasen bereikt bijzondere mijlpaal

ALPHEN - Jelle Klaasen heeft een bijzonder mijlpaal in zijn carrière bereikt. De darter uit Alphen staat voor het eerst in zijn loopbaan boven Phil Taylor op de wereldranglijst.

Klaasen haalde de afgelopen twee jaar meer prijzengeld binnen dan de Brit en passeerde hem daarmee op de Order of Merit. En dat is erg bijzonder, gezien de staat van dienst van Taylor. Hij werd in zijn carrière liefst zestien keer wereldkampioen en won ruim 80 grote toernooien.



Klaasen staat nu op de achtste plek van de wereldranglijst, Taylor op negen. The Power stopt na het WK in december met het spelen van professioneel darts. Hij speelt dit jaar lang niet alle toernooien, waardoor hij ook minder prijzengeld binnenhaalt. Dat is dus een van de verklaringen voor zijn daling op de ranglijst. Uiteraard spelen de stabiele prestaties van The Cobra ook een rol. Die hij boekte, ondanks een vervelende blessure.



LEES OOK: Jelle Klaasen ondergaat succesvolle operatie: 'Ik mocht mijn hand houden'



Van Gerwen koploper

Michael van Gerwen voert ook de meest recente wereldranglijst (met grote overmacht) aan. Benito van de Pas is de nummer vijftien van de wereld.