Man zwaait met pistool in achtertuin Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De politie heeft maandag in Etten-Leur een 33-jarige man opgepakt die met een pistool in zijn achtertuin stond te zwaaien.

Iemand zag de man rond vijf uur in de wijk Hooghuis staan en belde de politie.



Nepwapen

Toen agenten bij het huis aankwamen vertelde de bewoner dat hij een balletjespistool had. Het wapen bleek niet van echt te onderscheiden.



Daarop hebben de agenten het neppistool in beslag genomen en de bewoner aangehouden. De man is meegenomen naar het politiebureau en verhoord.