Merel (12) wereldkampioen handboogschieten: 'Ze moeten oppassen voor me!'

WERNHOUT - Pas twaalf jaar oud en nu al wereldkampioen. De 12-jarige Merel van Egmond uit Wernhout werd afgelopen week wereldkampioen handboogschieten, in de categorie 3D-boogschieten. "Mijn wereld staat op z'n kop."

Opvallend genoeg is Merel pas drie jaar bezig. "Het is zo ontzettend gaaf dat het nu al gelukt is! Dan sta je ineens op dat podium. Het moet nog steeds even tot me doordringen", zegt ze dolenthousiast.

Parcours

Merel deed mee aan de IFAA World Bowhunting Championships in Italië. Ze doet aan 3D-handboogschieten. Daarbij leggen deelnemers een parcours af van soms wel twintig kilometer, waarbij ze 28 doelen moeten raken. Deelnemers schieten daarbij op driedimensionale objecten, bijvoorbeeld een nep-hert. De sport is nog niet heel groot in Nederland.



De Wernhoutse geniet enorm van de sport en traint dagelijks meerdere malen op een veld nabij haar huis. "Het mooiste is dat je zoveel mensen ontmoet tijdens de evenementen. Daarnaast geeft het schieten gewoon een kick."



Trots

Haar club Eikels worden Eiken Zundert is uiteraard zeer trots op haar. "Het is echt geweldig, zeker omdat ze nog niet heel lang traint",vertelt bestuurslid Rick van Gorp. "Het is echt heel erg knap."

Of deze jonge dame met een boog gevaarlijk is? "Over het algemeen niet. Als je vervelend doet, moet je gaan oppassen hoor!", lacht ze.