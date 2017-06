Brand bij autogarage in Eindhoven aangestoken

EINDHOVEN - De politie gaat ervan uit dat de brand vannacht bij een garage in Eindhoven is aangestoken. De brand vannacht was fel maar snel onder controle.

Waarom de politie uitgaat van brandstichting is onbekend. In de garage van Autoriks staan meerdere auto's die voor de verkoop bedoelt waren. Een deel is beschadigt en allemaal hebben ze roet en waterschade opgelopen.