Politie: dode man Roosendaal is een Belg

ROOSENDAAL - De politie houdt er sterk rekening mee dat de dode man die twee weken geleden in Roosendaal werd gevonden iemand uit België is. De Nederlandse recherche is samen met de Belgische politie een onderzoek begonnen.

"Honderd procent zekerheid hebben we nog niet, maar we gaan ervan uit dat het iemand uit België is", aldus een woordvoerder. Hoe de man om het leven is gekomen, wil de politie niet zeggen.



Sportpark Vierhoeven

De man werd woensdag 14 maart gevonden in de Turfvaartsestraat in Roosendaal, nabij sportpark Vierhoeven. Hij lag onder een zeil en is door een misdrijf om het leven gekomen.



De politie vroeg in uitzendingen van Opsporing Verzocht en Bureau Brabant aandacht voor deze zaak. Er kwamen 23 tips binnen van mensen die denken te weten wie de man is.



