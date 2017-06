Extra spoeiers voor veenbrand Deurnsche Peel

LIESSEL - Natuurgebied De Peel krijgt dinsdagmiddag extra sproeiers. Aan de zijkanten van het stuk natuurgebied dat in brand staat, staan al vijf sproeiers. Met de sproeiers worden de zijkanten van het gebied flink nat gehouden zodat de brand niet verder kan uitbreiden.

Een aantal dagen regen zou de brandweer en Staatsbosbeheer enorm helpen met het bestrijden van de veenbrand in natuurgebied De Peel. "Toch kan het zijn dat zelfs na heftige regenval de brand weer op kan laaien", vertelt boswachter Sjaak Smits. "De bovenlaag koelt bij flink af, de onderlaag kan blijven smeulen."



De boswachter kan ondanks dat het nog brand al benoemen wat de schade aan het gebied en voor de dieren is . "Een ecoloog maakte zondag een rond om het gebied te bekijken. Hij heeft onder meer gekeken naar hoe het is met de gladde slang. Die hebben we gezien en ook horen we gelukkig weer kikkers kwaken. Alleen vogels die niet snel genoeg weg konden, hebben het loodje gelegd."



"De natuur herstelt zichzelf. Er zal altijd natuur zijn. Maar er zijn wel een hoop berkenbomen verbrand en die gaan dood. Ook het Pijpenstrootje heeft flink geleden. We bekijken wat we kunnen doen. Misschien moeten we wel schapen inzetten om het gebied te laten begrazen", zegt de boswachter.